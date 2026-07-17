アメリカのトランプ大統領は16日、国民に向けて演説を行い、「過去の大統領選挙で中国による選挙介入があった」と主張しました。トランプ大統領は、自身が敗北した2020年の大統領選挙での、中国による選挙介入の裏付けとする新たな機密文書を公開し、FBIなどに調査を指示したと発表しました。一方、主要テレビ局の一部は地上波で、この演説の放送を見送る異例の対応を取りました。現地メディアは「虚偽の主張が含まれる可能性があ