16日、全国的に一部のクレジットカードなどが一時決済ができなくなる障害が発生しました。赤沢経済産業相は17日朝の会見で、国際ブランドである「VISA」が提供するシステムで発生した障害が原因との報告を受けた、と明らかにしました。その上で「決済インフラであるクレジットカードシステムの安定的な運用は極めて重要」とし、経済産業省は16日のうちに、VISAに対して原因究明と再発防止策の実施を求めたということです。