MLBアナリストで、MLB屈指のレジェンド、ジャスティン・バーランダー投手の弟のベン・バーランダーさんが日本時間17日、自身のインスタグラムを更新。オールスターのレッドカーペットショーでドジャースの山本由伸投手にインタビューする映像を公開しました。今回、ベン・バーランダーさんは自らマイクを持ち、レッドカーペットを歩いてきた山本投手に取材。「もし過去にさかのぼって、MLB史上どの打者とでも対戦できるとしたら、