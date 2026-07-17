「ニチレイ」は、サイバー攻撃により発生していたシステム障害の影響を受けていた業務について、7月17日から順次開始したと発表しました。受発注を一部制限したうえで、冷蔵倉庫および食品工場の部分稼働を行っていて、来週中を目指し全拠点での通常稼働に向けた準備をすすめているということです。 このシステム障害の影響で、北海道江別市の学校給食で影響が出ています。取引業者からの連絡で7月22日に小学校・中学校