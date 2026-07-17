北海道上富良野町の踏切で、レンタカーと列車が衝突した事故で、車は衝突の前、踏切の線路上に停止していたことがわかりました。ＪＲ富良野線の上富良野駅と美馬牛駅の間にある踏切内で、７月１６日午後５時４５分ごろ、５人が乗ったレンタカーと列車が衝突しました。この事故で、中国籍の１０代から５０代の男女５人が病院に搬送され、いずれも軽傷です。列車の乗客乗員６３人にけがはありませんでした。 警察に