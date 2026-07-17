「SUPER EIGHT」の安田章大（41）が17日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）のプレミアムトークに出演。2017年に患った大病について語った。2017年、当時32歳で脳腫瘍の一種「髄膜腫」が発覚し開頭手術を受けた安田。12時間にも及び100鍼を縫う大手術だったと明かした。後遺症の「術後てんかん」に悩まされてるという。「どうしても脳をいじってる、メスを入れているので、光の刺激で脳波が乱れちゃっててんかんが起き