箕島高（和歌山県有田市で）読売新聞オンライン

箕島高でいじめを隠蔽した前監督と前部長に無期謹慎処分が下る

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 日本学生野球協会が箕島高野球部のいじめ隠蔽問題で処分を決定した
  • 前監督と前部長は校長に虚偽報告し保護者に口外禁止を求めたとされる
  • 箕島高はすでに5月から2か月間の対外試合禁止処分を受けていたとのこと
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