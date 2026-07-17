日本郵便は、2026年7月15日に日高自動車道でトラックが燃える火事があり、積載していた郵便物などへの被害が発生したと発表しました。積載されていたのは、手紙やハガキなど約4600通とゆうパック19個とみられていて、ほぼ焼損しているため差出人や受取人への連絡が困難だということです。車両火災があったのは、北海道厚真町の日高自動車道です。7月15日午後0時半すぎ、苫小牧の郵便局からえりも町の郵便局へ向けて荷物を運んでい