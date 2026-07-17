北海道・帯広警察署は7月17日、幼い息子を自宅に置き去りにしたとして、24歳の母親を逮捕しました。保護責任者遺棄の疑いで逮捕されたのは、帯広市の自称・無職の女（24）です。女は7月15日午後7時すぎから、翌16日午後9時半すぎまでの間、帯広市内の共同住宅の自室に、未就学の息子を置き去りにして外出した疑いが持たれています。16日午後8時ごろ、付近の住民から「子どもの泣き声が聞こえる」と警察に通報がありました。警察に