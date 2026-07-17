東京株式市場で、日経平均株価は一時4000円以上、値下がりし、6万2000円台をつける場面もありました。東京株式市場で日経平均株価は一時4000円以上値を下げ、およそ1か月ぶりに6万3000円を割り込みました。前の日のアメリカ市場で、半導体関連株が大きく下落した流れをうけ、主要なAI・半導体関連株が軒並み値下がりしました。特に、日経平均の上昇をけん引してきた「キオクシア」や「ソフトバンク」などの下げ幅が大きく、日経平