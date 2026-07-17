《深刻な状況です、嫁さんから離婚届が届きました》──7月16日、"ビッグダディ"こと林下清志氏（61）が自身のオフィシャルブログ『俺の米粒』を更新した。【動画アリ】記者の前で突然、送られてきた離婚届を破り捨てた林下氏。新妻との2ショットも「離婚届」と題されたその投稿には、《確かに意見が会わない事もありますが｢こんなに可愛い嫁さんはもう見つからない｣を信条に提出せずに｢事無かれ主義｣で押し倒す事》（原文ママ）と