2024年末に急逝した俳優・中山美穂さんの遺産をめぐり、約20億円にのぼる不動産の相続問題が報じられた。「相続トラブルは富裕層だけの話」と思っている人は多いが、現場 of プロたちが口を揃えて指摘するのは、むしろ「財産が少ない家庭ほど揉める」という逆説的な現実だ。 今回話を聞いたのは、ファイナンシャルプランナー（CFP）かつ社会保険労務士として30年以上のキャリアを持つ井戸美枝氏。これまで多くの相続案