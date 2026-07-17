きのう、東京・台東区のコインパーキングで貴金属回収業者の車の窓ガラスが割られているのが見つかった事件で、車から盗まれたとみられる貴金属の被害総額が3億円を超える可能性があることがわかりました。この事件はきのう午後、台東区台東のコインパーキングで貴金属回収業者の車の窓ガラスが割られ、車内が荒らされているのが見つかったものです。当時、この業者は「盗まれた貴金属の被害額は2億円相当を超える可能性がある」な