男性患者の点滴に排泄物を混入し死なせたとして殺人の疑いで元看護師の容疑者が逮捕された事件、2026年7月17日放送の「旬感LIVE とれたてっ！」（関西テレビ）では犯行心理を専門家が読み解いた。「怒りに任せた激情犯とは対極」番組は16日に開かれた病院の会見を報じる。病院側は今回の事件のいきさつや、容疑者の行動などについて説明、容疑者と被害者の間にトラブルなどは確認されていないという。点滴に大便を混入した容疑者の