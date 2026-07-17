スーパーのコメ販売平均価格推移農林水産省は17日、農業協同組合（JA）などの集荷業者と卸売業者が2025年産米を今年6月に売買した際の「相対取引価格」を発表した。玄米60キロの全銘柄平均は前月比1859円安の3万1305円で、下げ幅は調査開始以来、過去最大となった。在庫が積み上がっていることが急落を招いたとみられる。同時に発表した全国約千店舗のスーパーで7月6〜12日に販売したコメ5キロの平均価格は、前週に比べて55円