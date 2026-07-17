アメリカ東部、メーン州で移民当局の発砲により男性が亡くなった事件で男性の妻が会見を行い「彼は私のすべてだった」と悲痛な思いを訴えました。この事件はメーン州ビデフォードで13日、ICE＝移民・税関捜査局の職員が車に向け発砲し、コロンビア人の男性が死亡したものです。男性の妻と妹は16日、ホテルで記者会見を行い、男性は3歳の娘を持つ父親で事件のあった日も娘と遊ぶ予定だったと話しました。亡くなった男性の妻「娘はパ