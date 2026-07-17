テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション 1500回記念 夏の2時間スペシャル』が、きょう17日午後8時より放送される。【写真】17日放送Mステ！M!LKら豪華出演者が登場Mrs. GREEN APPLEは映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』日本版主題歌の「Brand New」をテレビ初披露。「久々のギターロックサウンドなので、直球にバンドを楽しむ我々にご注目ください！スパイダーマン主題歌ということで、スパイダーマンの