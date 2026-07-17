イラン革命防衛隊は17日、アメリカの軍事行動が続く限り、ホルムズ海峡を通じた石油やガスの輸出は行われないと警告しました。イラン国営通信は17日、アメリカ軍による南部への攻撃で5つの橋などが被害を受けたほか、少なくとも8人が死亡、20人が負傷したとしています。これに対しイラン革命防衛隊は17日、報復としてバーレーンやクウェート、オマーン、シリアにあるアメリカ軍の施設などを攻撃したと発表しました。革命防衛隊はホ