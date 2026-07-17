「少し（認知症が）進行しているかもしれません。でも、寝る時にオムツをすれば布団を汚すこともないし、恥ずかしく思う必要もない。みんな年を取れば多かれ少なかれ体験することですから」【写真を見る】18歳年下のパートナー水沢巡美さんと現在のアパートでのツーショット。そう明るく笑い飛ばすのは、俳優・清水章吾（83）の18歳年下のパートナーで演歌歌手の水沢巡美（65）だ。横で話を聞いていた清水も「そうそう」と穏やか