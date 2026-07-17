17日午後、金沢市の近江町市場近くにあるエレベーターが停止し、男女4人がおよそ30分にわたって閉じ込められました。このうち60代の男性が一時、体調不良を訴えたということです。記者リポート「4人が閉じ込められたのは、近江町市場のすぐそば、地下道につながるこちらのエレベーターです。現在はテープで封鎖され、利用ができなくなっています」消防によりますと、午後1時ごろ、金沢市安江町の武蔵交差点で「エレベーターが止ま