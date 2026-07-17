不正アクセスによるシステム障害で食品の物流などに影響が出ていたニチレイは、17日から順次業務を再開したと発表しました。冷蔵倉庫や食品工場の部分的な稼働を行っていて、取引先からの受注や発注を一部制限しているということです。また、来週中にも全拠点での通常稼働を目指して準備を進めているとしています。ニチレイの物流の混乱で一部商品の販売休止などの影響が出ていた日本ケンタッキーフライドチキンは「状況は変わって