アメリカ中央軍は16日、6日連続となるイランへの攻撃を実施したと発表しました。イラン側は橋などが攻撃を受け、7人が死亡したとしています。アメリカ中央軍は16日、イランに対する新たな空爆を実施したと明らかにしました。攻撃は6日連続で、イラン軍の目標、数十か所を攻撃したということです。一方でロイター通信によりますと、イランメディアは、5つの橋や、鉄道の駅、空港も攻撃を受け、7人が死亡したと伝えています。またホ