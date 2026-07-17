鹿児島県霧島市の温泉施設で先月から5歳の男の子が行方不明になっているなか、きょう、周辺の川で遺体が見つかりました。警察は、行方の分からなくなっている男の子の可能性も視野に、身元の確認を進めています。記者「午前8時50分です。一斉捜索のため、警察車両が集合場所の消防署を出発します」行方が分からなくなっているのは、熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣くん（5）です。先月21日、鹿児島県霧島市の天降川沿いにある「