女性2人の承諾を得て殺害した罪などに問われている男に懲役10年の判決が言い渡された。斎藤純被告（32）は2015年と2018年に横浜市の女性（当時22）と茨城県の女性（当時21）の承諾を得たうえで殺害した罪などに問われている。これまでの裁判で斎藤被告は、「小さい頃から殺人衝動があった」などと起訴内容を認め、検察側は懲役13年を求刑していた。さいたま地裁は17日の判決で、「犯行動機は自己の殺人願望を満たすものであり、人