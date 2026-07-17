タイで去年行われた公務員の採用試験で、合格者の3分の1以上に当たる5800人あまりの得点が、不正に水増しされていたことが分かりました。タイ内務省などによりますと、去年12月に実施した地方公務員の採用試験で、合格者1万5520人のうち5814人について、得点の水増しが確認されました。このうち3621人は、本来であれば不合格だったにもかかわらず、合格となっていたということです。複数の自治体職員らが不正に関与していたとみら