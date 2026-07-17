きょうの株価は一時、4100円以上値下がりする大荒れの展開となりました。東証から中継です。まさに「パニック売り」。AIや半導体関連企業の成長に対する大きな期待感がしぼんだことで、日経平均株価は大きな値下がりとなりました。朝方から大幅に値下がりしていた株価ですが、午後に入って一段と下げ幅を拡大。一時、4100円と大幅に値下がりし、6万3000円を割り込む場面もありました。結局、2694円安い6万4141円で取引を終えていま