中東情勢の悪化を受け、日本は原油の代替調達を進めています。ホルムズ海峡の事実上の封鎖後初めて、メキシコ産の原油が到着しました。17日、三重県四日市市の四日市製油所に到着したのは、メキシコ産の原油およそ100万バレルを積んだタンカーです。アフリカの喜望峰を経由して、およそ2か月かけて日本に届きました。このタンカーに積まれた原油は18日以降、千葉県市原市内の製油所にも運ばれ、精製される予定です。経済産業省によ