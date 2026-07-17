2026年の新米の価格が、2025年に比べ、安くなる可能性が強まっています。2026年の新米をめぐっては、全国の主な産地より早く収穫される九州の「早場米」の出荷が始まっています。こうした中、関係者によりますと、生産者に渡す「概算金」と呼ばれる前払い金は、宮崎県で玄米60kgあたり1万8000円に決まり、前年産と比べ4割を超えて値下がりするということです。鹿児島県でも、概算金は2割安くなっていることが分かっています。早場