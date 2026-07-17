アメリカのトランプ大統領は、16日にテレビ演説を行いましたが、生放送を見送った主要テレビ局に対し、「放送免許のはく奪に値する」と警告しました。トランプ大統領は16日、ABCやNBCなどアメリカの主要テレビ局の一部が自らの演説の生放送を見送ったことについて、「不正行為だ」などと批判し、「免許はく奪に値する」などと警告しました。トランプ大統領「メディアの一部は陰謀に加担していて、何らかの理由で、この不正行為を続