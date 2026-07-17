シンガー・ソングライター杉本ラララが16日深夜放送のJ-WAVE「SPARK」（木曜深夜0・00）に出演。過去の挫折を告白した。杉本は2010年に音楽ユニット「おつかれーず」として活動開始し、17年からソロ活動。高い歌唱力が評価を得るも動員は伸び悩んだ。昨年6月、突如「悪魔に魂を売った」と見た目やキャラを一変。8月には「死神に転職」し「阿鼻叫喚に満ちたデスメタルシンガー、一京と41歳」と名乗った。奇抜なメーク、高圧的な