三重県警は17日、奈良市月ケ瀬尾山の山中で、三重県伊賀市に住む母親と娘とみられる2人の遺体が見つかったと明らかにした。うち1人を遺棄したとして、死体遺棄容疑で、母親と交際していた奈良市法蓮町の会社員今北享宏容疑者（37）を逮捕した。県警によると「間違いありません」と容疑を認めている。遺体が見つかった現場は、奈良市東部で三重との県境に近い名張川沿いの山中。