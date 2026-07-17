2026年の土用の丑（うし）の日は、7月26日日曜日です。稚魚の豊漁で値下がりする中、ウナギ商戦が加速しています。土用の丑（うし）の日まで1週間あまり、販売が盛り上がりを見せています。2025年に豊漁だった稚魚が成長して流通する中、価格は下がる傾向を見せていて、6月のかば焼きの小売価格は100グラム1455円と、2025年に比べ約5％値下がりしています。こうした中、来週日曜日の丑（うし）の日に家族が集まる需要を見込んだ商