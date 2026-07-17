中国の重慶市で山崩れが発生し、複数の住宅が倒壊しました。土砂に人が巻き込まれていて、救助活動が行われています。道路の奥が白い煙に包まれるなか、逃げ惑う人たち。中国メディアによりますと、重慶市彭水ミャオ族トゥチャ族自治県できょう、山崩れが起き、複数の住宅が倒壊しました。発生の1時間ほど前に地元の人が小規模な落石を確認したため60人以上を避難させましたが、避難の最中に大規模な土砂崩れが発生。一部の人が巻