9日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数816、値下がり銘柄数486と、値上がりが優勢だった。 個別ではＨＥＲＯＺ、レオクランが一時ストップ高と値を飛ばした。一正蒲鉾、ニッポン高度紙工業、ネオマーケティング、ミライアル、イーソルなど9銘柄は年初来高値を更新。スマートバリュー、インスペック、ワシントンホテル、ｓａｎｔｅｃＨｏｌｄｉｎｇｓ、トレードワー