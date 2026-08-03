俳優の川口春奈（31）が2日、自身のインスタグラムを更新し、サッカー日本代表選手の板倉滉（29）との結婚・妊娠を発表した。2人連名の書面が披露され、その「直筆署名」に注目が集まっている。2人は連名で「この度、私たち板倉滉と川口春奈は結婚しましたことをご報告させていただきます」と報告。「また、お腹には私たちの赤ちゃんもいます」と明かした。【画像】川口春奈が結婚直筆署名の「口の字」に注目続けて「無事に