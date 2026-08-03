6月29日に元TBSアナウンサーで女優・田中みな実（39）との結婚を発表した元KAT-TUN・亀梨和也（40）。結婚から約1か月が経った現在も、夫婦をめぐる話題は絶えない。【写真を見る】妻の関与を否定…亀梨が手掛けた「19万円超のクロスリング」そのひとつが、コンサートグッズをめぐる報道だ。7月上旬、一部で亀梨が田中から「女性ファンがよろこびそうなアイデア」をもらい、ファン向けグッズのデザインや方向性について相談