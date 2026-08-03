人気芸能人たちの「CM年間契約料」は？FRIDAYは大手広告代理店幹部が持つ極秘データをもとに、広告代理店幹部のＡ氏、広告キャスティング企業のトップを務めたＢ氏、ＣＭプランナーら関係者を取材。彼らが持つデータと照らし合わせながら、著名アスリートと芸能人の「最新ＣＭギャラリスト」を作成した。リストの数字は相場と言うべき交渉の叩き台となる額で、クライアントとの関係性や条件により、上下する。アスリート部門で堂々