広島東洋カープが矢野雅哉と前川誠太が家宅捜索を受けたことを7月30日に発表。すでに選手登録を抹消されていた矢野に続き、同日に前川も「何も答えられない」と集まった報道陣の質問を避けて3軍に合流した。【写真】羽月隆太郎、河川敷で披露した“現役バリバリ”のガチスイング球団は2選手の“容疑”を明かしていないが、元広島の羽月隆太郎が逮捕、起訴された指定薬物エトミデート、いわゆる“ゾンビたばこ”関連と見られて