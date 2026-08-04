コスプレイヤーのえなこが、4日発売の『漫画アクション』No.16（双葉社）の表紙・巻頭グラビアを飾る。【表紙カット】透け透け…圧巻ボディ披露したえなこ今回のグラビアは「果物」がモチーフ。表紙では「甘さたっぷり」「可愛さ凝縮！」をテーマに、えなこの魅力を存分に引き出したビジュアルを披露している。誌面では、いちごをイメージしたビキニ姿や、爽やかなレモンカラーのビキニ姿など、キュートな装いで登場。透明感