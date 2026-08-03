福岡県古賀市の九州自動車道で、車6台が絡む事故がありました。うち1台は、自衛隊の車両で、熊本地震の災害派遣の車両とみられています。水谷翔カメラマン：九州道下り線で多重事故が発生しています。うち1台は自衛隊車両とみられます。警察によりますと、3日午前7時40分ごろ、古賀市青柳の九州自動車道・下り線で「普通自動車同士の事故」と、事故の当事者の女性から110番通報がありました。警察官が駆け付けたところ、追い越し車