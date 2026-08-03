知人女性のアパートに侵入しプリクラを盗んだ疑いで、薩摩川内市の無職の男(33)が再逮捕されました。 住居侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、薩摩川内市の無職の男(33)です。 薩摩川内警察署によりますと、男は、2023年12月24日の未明、鹿児島県内の20代の知人女性のアパートに侵入し、女性などが写ったプリクラ18枚を盗んだ疑いです。 男「鍵がかかっていない玄関から侵入した」 警察の調べに対し、男は、「間