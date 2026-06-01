「SHISEIDO」が、グラフィックアーティスト VERDYとのコラボレーションによる「アルティミューン」シリーズの2026年秋冬キャンペーンを7月からグローバルで展開する。【画像をもっと見る】今回のコラボレーションは、SHISEIDOが大切にしてきた「人が本来持つ美しさの力を信じる」という想いと、VERDYが表現するポジティブなエネルギー、自由な発想、可愛らしさと強さを併せ持つ世界観が共鳴したことで、実現に至った。今年2月