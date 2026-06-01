SHISEIDOとVERDYが初コラボ　「椿」と女の子のキャラクターを描き下ろし

「SHISEIDO」が、グラフィックアーティスト VERDYとのコラボレーションによる「アルティミューン」シリーズの2026年秋冬キャンペーンを7月からグローバルで展開する。

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今回のコラボレーションは、SHISEIDOが大切にしてきた「人が本来持つ美しさの力を信じる」という想いと、VERDYが表現するポジティブなエネルギー、自由な発想、可愛らしさと強さを併せ持つ世界観が共鳴したことで、実現に至った。今年2月にグローバルアンバサダーに就任したLISAとの連動施策も展開予定だ。

キャンペーンでは、VERDYの代表的キャラクター「VICK」に加え、VERDYが新たに描き下ろした、アルティミューンのアイコンである「椿」や女の子のキャラクターが登場。アルティミューンに込められた”前向きなエネルギー”や、”身近な人々を応援する”というメッセージ、そしてスキンケアを通じて生まれる高揚感に満ちたブランド体験を表現する。

VERDYは、「自分の原動力は、身体が動いてしまうようなワクワク感の中にあると思います。そんなワクワクを感じるために新しいことにチャレンジしたいと考えていました。SHISEIDOから連絡をもらったのは、まさにそんなタイミングです。化粧品ブランドとコラボレーションするのは初めてのことなので、今までにない面白いことができるのではないかと楽しみにしています」とコメントした。

コラボレーションデザインの購入特典として、ポーチやヘアピン、エコバッグを全国百貨店とSHISEIDO取り扱い店舗で用意。さらに、全国の百貨店でポップアップを開催し、限定キットを販売する。

◾️ポップアップイベント「Happy Skin with ULTIMUNE」概要

＜東京＞

・渋谷スクランブルスクエア+Qビューティー店

期間：2026年7月23日（木）〜7月29日（水）

場所：渋谷スクランブルスクエアショップ＆レストラン6階 +Qビューティー内 Event Stage 6A

営業時間：10:00〜21:00

・伊勢丹新宿店

期間：2026年7月29日（水）〜8月3日（月）

場所：伊勢丹新宿店 本館6階 催物場

営業時間：10:00〜20:00

＜神奈川＞

・横浜郄島屋

期間：2026年8月5日（水）〜11日（火）

場所：横浜郄島屋 1階 化粧品売場イベントスペース

営業時間：10:00〜20:00

＜愛知＞

・ジェイアール名古屋タカシマヤ

期間：2026年7月15日（水）〜21日（火）

場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ 3階 イベントスポット

営業時間：10:00〜20:00 ※最終日は19:00閉場

＜大阪＞

・阪急うめだ本店

期間：2026年7月1日（水）〜7日（火）

場所：阪急うめだ本店 2階きれいきれいスタジオ

営業時間：10:00〜20:00

・大阪郄島屋

期間：2026年7月15日（水）〜21日（火）

場所：郄島屋大阪店 1階化粧品売場 POP UP コーナー

営業時間：10:00〜20:00

◾️SHISEIDO：オフィシャルサイト