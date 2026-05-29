“6速MT”搭載のトヨタ「新型セダン」発表で反響殺到！2026年5月12日、トヨタは全国の自動車教習所に向けた新たな専用車両である新型「トヨタ教習車」を発表し、同日より販売を開始しました。長らく教習の現場では、旧世代のアーキテクチャを用いた「カローラアクシオ」や、さらに以前にはタクシー車両としても馴染み深い「クラウンコンフォート」をベースにしたモデルが活躍してきましたが、今回のフルモデルチェンジにより、