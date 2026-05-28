日本代表MF田中碧が所属するリーズはハーヴェイ・エリオットの獲得へ動き出す予定のようだ。昨夏出場機会を求めてリヴァプールからアストン・ヴィラへレンタル移籍を果たしたエリオット。10試合以上の出場で買取義務が発生する契約だったため、そのままヴィラへ完全移籍を果たすと思われたが、今シーズンはわずか9試合しか出場できず。夏にリヴァプールに一度戻る形となった。試練のシーズンとなったエリオットは今夏の移籍市場で