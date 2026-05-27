令和になっても熱視線を注がれ続けている「平成」という時代。私は平成ドンピシャ世代の40代ですが、当時はまさかこんなブームが起きるだなんて想像していなかったYO!!昨今ではちょくちょく「平成イベント」もおこなわれておりますが、なんと今度はあの大丸東京店で開催されるのだとか。いったいどんなイベントになるんだろうか……ちょこっとのぞいてみましょうか。【大丸東京に平成イベントがやってくる】平成と呼ばれる時代は「