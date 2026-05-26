ファミレスの「ロイヤルホスト」で2019年以来7年ぶり、38回目の開催となる待望のフェアが開催されますっ。それが2026年5月27日よりスタートする「Good JAPAN 夏のカレーフェア」。メニューには「ロイヤルホスト史上最高のカレー」と自負するこだわりの4種類が並ぶそう！さて、皆さんならどれを選ぶ……？【個性異なる4種のカレー】ロイヤルホスト誕生55周年記念として実施される「Good JAPAN 夏のカレーフェア」。ラインナップは