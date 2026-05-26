ロイヤルホストのカレーフェアが7年ぶりに復活🍛 個性異なる4種のカレーで夏の暑さを吹っ飛ばそう！



ファミレスの「ロイヤルホスト」で2019年以来7年ぶり、38回目の開催となる待望のフェアが開催されますっ。

それが2026年5月27日よりスタートする「Good JAPAN 夏のカレーフェア」。

メニューには「ロイヤルホスト史上最高のカレー」と自負するこだわりの4種類が並ぶそう！ さて、皆さんならどれを選ぶ……？

【個性異なる4種のカレー】

ロイヤルホスト誕生55周年記念として実施される「Good JAPAN 夏のカレーフェア」。ラインナップは次の4種類となります。

・黒毛和牛とゴーダチーズの欧風カレー（3179円）

崩れるほどにじっくり煮込んだ黒毛和牛もも肉と、その旨味が溶け込んだカレーソースに国産のゴーダチーズを加えた欧風カレー。ライオンのモチーフが付いたフランスの伝統的な食器「ライオントリフボウル」での提供も心が躍ります。

・国産豚肩ロースを煮込んだ魅惑のポークカレー（2508円）

国産豚肩ロースの塊肉を使ったオリジナルスパイスカレー。インドの伝統的な製法をベースに独自配合のスパイスを使用し、ロイヤルホストらしいアレンジが加えられています。バスマティライスをブレンドしたターメリックライスとともに召し上がれ♪

・気仙沼産メカジキグリルの南国風ココナッツカレー（2398円）

オマール海老の濃厚なフォン（西洋料理の出汁）をベースに、ココナッツミルクとピーナッツのコク、レモングラスのさわやかな香り、タマリンドの酸味が重なった深みある味わい。スパイスでマリネしてグリルしたメカジキとの相性も抜群です。

・ロイヤルホスト ジャワ風ドライカレー＆カシミール 〜野菜のハーフテリーヌ添え〜（2838円）

ロイヤルホスト伝統の2大カレーである「ビーフジャワカレー」と「カシミールビーフカレー」を一度に味わえる、55周年を記念したメニュー。まずはジャワカレーをそのまま、次にカシミールカレーをかけて薬味を混ぜ合わせてと、幅のある楽しみ方も魅力。

【サイドメニューも充実】

このほか、カレーを引き立てるサイドメニューとして、「薩摩川内鰻と野菜のテリーヌ 〜ゆずぽん酢風味〜」（1078円）、「国産じゃがいもの冷製ビシソワーズ 〜クリーム仕立て〜」（638円）、ココアナナス〜ココナッツ香るパイナップルドリンク〜（803円）などもおすすめです。

「Good JAPAN 夏のカレーフェア」はロイヤルホスト計208店舗で9月初旬までの開催。これまで長きにわたって培ってきたロイヤルホストの知見と調理技術を、個性異なる4種類のカレーで堪能して！

※本文中の価格はすべて税込みです。

※フェア対象外の店舗については参照元をご覧ください。

参照元：ロイヤルホスト、プレスリリース

執筆：鷺ノ宮やよい

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