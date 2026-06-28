一昨年4月、東京・上野で複数の飲食店を経営していた宝島龍太郎さん（当時55）と妻の幸子さん（同56）が殺害され、死体が遺棄される事件が発生した。後に殺人や死体遺棄などで逮捕されたのが、被害者の長女・宝島真奈美被告（33）と、その内縁の夫の関根誠端（せいは）被告（34）ら7名。俗に言う「宝島さん夫妻殺害事件」である。6月22日、指示役や仲介役として関与したとされ、殺人と死体遺棄・損壊の罪に問われている佐々木