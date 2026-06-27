〈日本人を見分けるには「髪」と「肌」を見ればいい…中国人YouTuberが明かす、日本人だけが気づいていない“意外な特徴”〉から続く6年半交際した日本人男性は、「クズ中のクズ」だった--。在日9年目の中国人YouTuber・むいむいが身をもって体験した、日本人と付き合う際の“意外な落とし穴”とは。【写真】6年半交際した日本人男性が「クズ」だった…在日9年目の中国人YouTuber・むいむいさんを見るむいむいの著書『私たちは